وزير الخارجية السعودي يدعو نظيره الإيراني لحضور مباراة لكرة القدم في المملكة

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لحضور لأول مباراة مقبلة لكرة القدم بين البلدين في السعودية.

جاء ذلك، خلال محادثة هاتفية بين الوزيرين، اتفقا خلالها على تعزيز التعاون الثقافي والرياضي، ودعم أجواء الصداقة بين البلدين.

كما أكدا أهمية تقديم المشورة للمؤسسات الرياضية في البلدين؛ لحل المشكلة الأخيرة التي نشأت خلال مباراة بين نادي سباهان أصفهان والاتحاد السعودي، ضمن دوري أبطال آسيا.

وبحث وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الإيراني، أهمية تسريع التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.