لبنان.. سقوط 4 ضحايا في احتجاجات سجن زحلة

أفادت صحيفة ليبانون نيوز بسقوط 4 ضحايا من السجناء وعدد كبير من الجرحى واحتجاز ضابط في سجن زحلة بلبنان.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن قوات الجيش دفعت بتعزيزات استعدادًا للدخول إلى سجن زحلة بعد تمرد وحريق داخله.

ذكرت صحيفة النهار اللبنانية سقوط إصابات في صفوف السجناء جرّاء الاحتجاج في سجن زحلة ودخول الصليب الأحمر اللبناني إلى داخله.

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام قد أفادت بوقوع احتجاجات داخل سجن زحلة للرجال بلبنان.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن بعض السجناء عمدوا إضرام النيران داخل الغرف، حيث تحركت قوات الدفاع المدني إلى موقع الحريق للتعامل مع النيران.