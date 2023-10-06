القومي للمرأة يوقع 7 اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بمقر السفارة الإيطالية

شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس حفل توقيع اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الايطالي بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، بحضور السفير ميشيل كوراونى سفير إيطاليا بالقاهرة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور حسن شحاتة وزير القوي العاملة ، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، والسيدة ايلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والأستاذ نصر الدين حاج الأمين الممثل عن منظمة الأغذية ،و جيرمى هوبكنز الممثل عن منظمة يونيسيف، و كارلوس أوليفر رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية و فريدريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة ،و كون كومبير ممثل عن منظمة العمل الدولية ،و مارك اهير ممثل عن البنك الدولى .

شهد الحفل توقيع 7 اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الإيطالي من بينهم اتفاقيتين تعاون مع المجلس القومي للمرأة، الأولى مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج ، والثانية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول خدمات الحماية والتمكين: الاستثمار في بيئة خالية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في مصر .

وفى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال هذا الحفل ، قائلة:" ان ما نزرعه الآن هو بذرة سوف تحصدها الأجيال الشابة بناتنا وحفيداتنا "، وثمنت الشراكة طويلة الأمد مع السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) في القاهرة ، لافتة الى أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون .

كما تقدمت مايا مرسى بخالص الشكر الى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الشراكة والتعاون المثمر والعمل الوثيق بين الجانبين ، موضحة أن وزارة التعاون الدولى من أهم الوزارات التي تعمل على ملف دعم وتمكين المرأة، وقدمت الشكر الى جميع الوزارات والجهات الشريكة ، وعبرت عن سعادتها بمواصلة العمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA ومع وزارة القوي العاملة ومع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأشادت رئيسة المجلس بجهود كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم قضايا تمكين المرأة ، موضحة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذا الحفل تغطى ثلاثة ركائز أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وتعد أولويات وطنية في مصر وهم التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة,كما أشادت الدكتورة مايا مرسى بنجاح ايلينا بانوفا في التنسيق بين جميع وكلات الامم المتحدة حتي يخرجوا بهذا النجاح العظيم الذي نراه الأن.

