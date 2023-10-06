رئيس مجلس القيادة اليمني يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

بعث الدكتور عبد الله العليمي نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي في اليمن برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر بمناسبة الذكري الـ 50 بذكري انتصارات أكتوبر حيث قال : كل التهاني والتبريكات للأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وجيشا عظيما بمناسبة الذكرى الخمسين للانتصار الكبير الذي تحقق في السادس من أكتوبر 1973م لمصر وللأمتين العربية والإسلامية .

وأضاف في رسالته عبر منصة "x" : لقد كانت مصر على الدوام سنداً لكل العرب، تسندهم و تدافع عنهم في وقت الشدة وتحتضنهم في وقت الضعف كما فعلت وتفعل الآن تجاه أبناء شعبنا اليمني والشعوب العربية الأخرى التي تعاني من ويلات الحروب الأهلية.

وتابع : هي مناسبة أيضاً لنستذكر بكل اعتزاز وفخر دور مصر المحوري التاريخي في اليمن عندما انتصرت لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة 1962م.

وأتم : كل التهاني لمصر الشقيقة وهي تمضي بخطى راسخة نحو التقدم والتنمية والرخاء بقيادة الرئيس السيسي.