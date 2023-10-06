أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

في واقعة صادمة من نوعها، عثرت امرأة على أفعى السجاد، داخل مكان صادم في مرحاض منزلها، بمنطقة صن شاين كوست، في أستراليا.

وبمجرد رؤيتها لأفعى السجاد؛ استدعت السيدة على الفور، صائد ثعابين؛ ليقوم بالإمساك بالأفعى التي غطت “لفافة محارم المرحاض بالكامل”.

أفعى السجاد

من جهته، قال صائد الثعابين: “لم يسبق لي أن رأيت أفعى على لفافة المرحاض، اصطدت من قبل ثعابين خلف المرحاض، وفي جميع الأماكن العشوائية في الحمام، لكن لم أمسك قط أفعى أو ثعبانا قط على حاملة المناديل”.

ولحسن الحظ، لم تتسبب الأفعى في أي أذى للمرأة الأسترالية.

الأفعى