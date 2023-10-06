مرسوم اتحادي من بن زايد بشأن شهداء الإمارات

أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد مرسومًا اتحاديًا بتعيين ذياب بن محمد بن زايد رئيساً لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة بدرجة وزير.

وفي سياق آخر استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي الذي وصل إلى البلاد في وقت سابق اليوم، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات.