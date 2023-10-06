قبل إطلاقه غدا برعاية الرئيس.. معلومات عن عام الإيسيسكو للشباب

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية دولية كبرى؛ لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، وذلك غدا السبت، الموافق 7 أكتوبر 2023، في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعقد الاحتفالية بحضور عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة ، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين فى مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاحتفالية تتضمن عددًا من الموضوعات الهامة، منها:

- رؤية الإيسيسكو في مجال بناء قدرات شباب دول العالم الإسلامي.

- جهود الدولة المصرية في رعاية وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- دور وزارة التعليم العالي في دعم المبدعين والمبتكرين.

- تكريم مجموعة من الشباب المبدعين والنابغين والمبتكرين في العالم الإسلامي.

وأوضح أن المنظمة تنفذ عددًا من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدرة الشباب، بالتنسيق مع اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء، وفي مقدمتها "برنامج المهنيين الشباب، وبرنامج تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، فضلا عن ورش عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعي التعليمي، برنامج تدريب ودعم الشباب في إنشاء وتطوير المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وحاضنة المشاريع الثقافية والإبداعية "إبداع".