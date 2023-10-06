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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2009 يهزم المقاولون برباعية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2009، على ضيفه، المقاولون العرب، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

افتتح خالد يحيى التسجيل للأهلي في الدقيقة 15 بعد كرة مرتدة من العارضة، وأضاف أيضا الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد الانفراد بحارس المقاولون.

وخلال الشوط الثاني سجل محمد أيمن الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يختتم شوقي السعيد رباعية الأهلي في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

وخاض «أهلي 2009»، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رجب أحمد رجب.

الدفاع: محمد حمدي - محمد عماد - محمد طارق - سيف تامر.

الوسط: سيف كريم - عمر عبد الرحيم - عبد العزيز خالد - آدم رمضان - محمد أيمن.

الهجوم: خالد يحيى.

وشارك عمر حجاج بدلًا من محمد أيمن، ويوسف مسلم بدلًا من محمد طارق، وشوقي السعيد بدلًا من عمر عبد الرحيم، ويحيى وائل بدلًا من سيف كريم، وصبري نبيل بدلًا من سيف تامر.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث خسر مباراته الأولى أمام زد 0-1، قبل أن يفوز على الجونة 4-0، وعلى القناة 1-0، وعلى بلدية المحلة 3-1، ثم على المقاولون 4-1، مسجلًا 12 هدفًا مقابل 3 أهداف دخلت  مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي، كلا من: ياسر محمدين مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٩ ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية خالد يحيى بحارس المقاولون محمد أيمن

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