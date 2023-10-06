الجزائر.. مصرع شرطي أثناء مطاردة أحد تجار المخدرات

لقي شرطي جزائري مصرعه أثناء تأديته لمهامه بمدينة الوادي، في إطار عملية تفتيش بإذن قضائي، لمسكن أحد المشتبه فيهم في المتاجرة و الترويج للمؤثرات العقلية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية ،في بيان لها أن الأمر يتعلق بحافظ الشرطة “قاسمي محمد الصغير” البالغ من العمر 40 سنة والتابع لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الوادي.

كما أسفرت هذه العملية عن استرجاع أسلحة نارية وكميات معتبرة من المؤثرات العقلية، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الجاني.

كما جددت المديرية محاربتها لبارونات المخدرات وعصابات إلجرام بكل عزيمة ودون هوادة.