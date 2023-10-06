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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد نوار: لوحة المقاتل المصري أدخلتني الجيش بدلا من السفر لإسبانيا.. فيديو

أحمد نوار
أحمد نوار

قال الدكتور أحمد نوار الفنان التشكيلي، إن التحاقه بالجيش كان صدمة له، لكنها صدمة إيجابية، موضحًا أنه لم يصل إليه إخطار للانضمام للقوات المسلحة، لكنه تفاجأ بالقرار عندما توجه لمنطقة التجنيد للحصول على إذن سفر.

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وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنت رسمت لوحة عن المقاتل المصري بعد 1967، نقلت فيها إحساسي ورؤيتي، اشتركت بها في مسابقة دولية في إسبانيا وحصدت الجائزة الأولى على العالم".


وأردف: "الحكومة الإسبانية أعطتني منحة للدراسة 4 سنوات، بدأت إجراءات السفر، قالوا لازم موافقة القوات المسلحة، وكنت معيدا، عندي تأجيل حتى سن 27، وكان عمري 22، سافرت إسكندرية منطقة التجنيد، فنظر لي الموظف بابتسامة خفيفة، وقال لي يا ريت حضرت قبل 4 أيام، لأنه صدر قرار بمنع السفر، وقال لي: أنت بقيت جندي في القوات المسلحة، هتكشف وتأخذ رقم، وبعد عدة ساعات بقيت عسكري".

أحمد نوار الإعلامي الدكتور محمد الباز الحكومة الإسبانية الدكتور محمد الباز القوات المسلحة الفنان التشكيلي اسبانيا إجراءات السفر

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