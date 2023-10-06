تيجون وكودياك .. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

يشهد السوق المصري منافسة قوية بين العديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية الجديدة مثل أوبل جراند لاند موديل 2024، و سيتروين C5 اير كروس ، و فولكس فاجن تيجوان و سكودا كودياك و بيجو 5008.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,340,000 جنيه.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,465,000 جنيه.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,515,000 جنيه.

سيتروين C5اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,615,000 جنيه.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تستمد للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في السوق المصري بفئة واحدة R-LINEفقط ويبلغ سعرها 1,750,000 جنيه .

سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه.

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه.

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه.

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023

تضم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 محرك 1600 سي سي ، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الامامي.

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,564,990 جنيها

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,694,990 جنيها

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة GT بقيمة قدرها 1,859,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة GT RED INTERIORبقيمة قدرها 1,869,990 جنيها.

أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل 2024

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الأولى HIGHLINE بقيمة قدرها 1,449,990 جنيه.

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,549,990 جنيه

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثالثة TOP LINEبقيمة قدرها 1,649,990 جنيه .