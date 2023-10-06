عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تيجون وكودياك .. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

صدى البلد

يشهد السوق المصري منافسة قوية بين العديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية الجديدة مثل أوبل جراند لاند موديل 2024، و سيتروين C5 اير كروس ، و فولكس فاجن تيجوان و سكودا كودياك و بيجو 5008.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي  تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

 

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,340,000 جنيه.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,465,000 جنيه.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,515,000 جنيه.

سيتروين  C5اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,615,000 جنيه.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تستمد للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في السوق المصري بفئة واحدة R-LINEفقط ويبلغ سعرها 1,750,000 جنيه .

سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

 

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه.

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه.

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه.

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023

تضم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 محرك 1600 سي سي ، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الامامي.

 

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,564,990 جنيها     

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,694,990 جنيها     

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة  GT بقيمة قدرها 1,859,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة GT RED INTERIORبقيمة قدرها 1,869,990 جنيها.

أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل 2024

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

 

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الأولى HIGHLINE بقيمة قدرها 1,449,990 جنيه.

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,549,990 جنيه

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثالثة TOP LINEبقيمة قدرها 1,649,990 جنيه .

كروس اوفر سيتروين C5 اير كروس فولكس فاجن تيجوان سكودا كودياك بيجو 5008 أوبل جراند لاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

موضوعات متعلقة

فرصة لا تعوض.. سكودا أوكتافيا بخصم 70%

فرصة .. اشتر مرسيدس GLA من غير جمارك

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

خصم 70% على أصغر سيارات هيونداي

فرصة.. BMW X1 بخصم يصل إلى 70%

سعر هيونداي كونا 2023 الجديدة في السعودية

لكزس تكشف عن نسخة كهربائية هجينة من سيارتها الشهيرة LFA

كيا تكشف عن نموذجين جديدين من السيارات الكهربائية في 12 أكتوبر

ترشيحاتنا

ماذا تفعل لكي تستيقظ لصلاة الفجر بدون منبه؟.. علي جمعة: بـ4 آيات

مسطرة يا مصري.. صائد الدبابات يكشف سر تدمير 27 معدة إسرائيلية

أحمد نوار:تطعيم الجيش بالمؤهلات العليا قرار سيادي غاية في الأهمية|فيديو

برج الثور وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023|ما تتخانقش مع حبيبك

شوبير يفجر مفاجأة عن موقف الأهلي من العروض الخارجية لضم محمد عبدالمنعم

"أمور غريبة في مصر".. نقيب الفلاحين يرد على مستشار وزير التموين الأسبق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

فيديو

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ