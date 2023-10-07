موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

قدم أحمد دياب مذيع صدي البلد تغطية عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة حيث ينتظر المواطنون المستفيدون من معاش تكافل وكرامة يوم ١٥ أكتوبر الشهر الحالي، للاستفادة من الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة.

https://fb.watch/nwbTQfoNiQ/?mibextid=HSR2mg

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في وضع التجهيزات اللازمة للبدء فى صرف معاش تكافل و كرامة بالزيادة الجديدة.

حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن البدء في صرف زيادات معاش "تكافل وكرامة" من شهر أكتوبر 2023 منتصف الشهرالجاري لعدد 22 مليون مستفيد.

https://youtu.be/1fRBZgm2_xI?si=RH5f-l67m_yQF6f6

وجاء هذا التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.