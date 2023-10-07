شعار الدوري الإنجليزي وأسد كليوباترا مع الكرة .. هل اقتبس من الحضارة المصرية؟

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتمثال لا علاقة لها بتاريخ مصر القديم، وهي في الحقيقة ملتقطة من مقبرة تحت المياه في فلوريدا.





حصدت آلاف المشاركات والتعليقات، ادعى ناشروها أنها لتمثال أسدٍ كان يزيّن مدخل قصر الملكة كليوباترا السابعة عُثر عليه في أعماق ساحل الإسكندرية، واتخذّه الدوري الإنجليزي لكرة القدم شعاراً له.

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة لا علاقة لها بتاريخ مصر القديم، وهي في الحقيقة ملتقطة من مقبرة تحت المياهفي ولاية فلوريدا الأميركية تضمّ تماثيل حديثة. أما تاريخ شعار الدوري الإنجليزي فله قصّة أخرى.

وممّا جاء في التعليقات المرافقة أن "شعار الدوري الإنجليزي هو أسد يضع يده اليسرى على كرة"، وأضافت التعليقات أن هذا الشعار هو نفسه تصميم "تمثال الأسد الذي كان يُزيّن مدخل قصر الملكة كليوباترا السابعة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.