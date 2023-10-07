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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تساعد على الوقاية من السرطان

السرطان
السرطان

في شهر التوعية ضد السرطان وفي الواقع طوال العام، يمكن اتباع نظام غذائي صحي يساعد في الوقاية من السرطان. هناك بعض الأطعمة التي يشتبه في أنها تحتوي على مركبات تساهم في الحماية من السرطان. يجب أن يتم استشارة الطبيب أو الاختصاصي الصحي قبل اتخاذ أي قرارات تغذية، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يعتقد أنها تساهم في الوقاية من السرطان:

1. الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي يعتقد أنها تساهم في الحماية من السرطان. ينصح بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات مثل البندورة، البروكلي، السبانخ، الفراولة، التوت، العنب الأحمر، الأفوكادو والكرفس.

2. الأسماك الدهنية: الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تعتقد أنها تساهم في الوقاية من السرطان، خاصة سرطان الثدي وسرطان القولون.

3. الشاي الأخضر: يعتبر الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تعرف بالكاتيكينات. تشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر قد يساهم في الوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان البروستاتا.

4. الثوم والبصل: يحتوي الثوم والبصل على مركبات تساهم في الحماية من السرطان، مثل السلفورافين والكويرسيتين. يُنصح بتضمينهما في النظام الغذائي بانتظام.

5. الكركم: يحتوي الكركم على مادة فعالة تسمى الكركومين، والتي تعتبر مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الكركم قد يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون وسرطان البروستاتا.

هذه بعض الأمثلة على الأطعمة التي يشتبه في أنها تساهم في الوقاية من السرطان. مع ذلك، يجب أن يتم تناول هذه الأطعمة كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب ممارسة النشاالنشاط البدني المنتظم والابتعاد عن العوامل الأخرى المعروفة لزيادة خطر الإصابة بالسرطان مثل التدخين والتعرض للمواد الكيميائية الضارة. يجب أيضًا أن تكون هذه الأطعمة جزءًا من نظام غذائي عام يشمل تناول مجموعة متنوعة من المكونات الصحية.

مرة أخرى، يجب أن يتم استشارة الطبيب أو الاختصاصي الصحي للحصول على نصائح شخصية وملائمة بناءً على الاحتياجات الفردية والتاريخ الصحي الخاص بك.

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