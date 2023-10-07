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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي سوناتا الجديدة 2023 في السعودية

هيونداي سوناتا موديل
هيونداي سوناتا موديل 2023

تقدم العلامة التجارية هيونداي أسطولاً متنوعاً من السيارات الجديدة بالسوق السعودي لعام 2023 و 2024، ومن أِهر إصدارتها في فئة السيدان سوناتا موديل 2023.

هيونداي سوناتا موديل 2023 

مواصفات السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 

جاءت السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 191 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

 

 تستهلك السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 نحو 6 لتر من البنزين عندما تقطع 100 كيلومتر.

هيونداي سوناتا موديل 2023 

تجهيزات السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 

تتوفر السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 بمجموعة من خيارات الأمن والسلامة أبرزها توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وكاشف تصادم، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و ووسائد هوائية Airbags، و أجهزة استشعار الاصطفاف - أمامي و خلفي، و التحكم في الجر، والتحكم الديناميكي للثبات.

 

قياسات وأبعاد السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023

الطول الكلي: 4.900 متر

العرض الكلي: 1.859 متر

الارتفاع الكلي: 1.445 متر

قاعدة العجلات: 2.840 متر

سعة صندوق السيارة: 453 لتر

هيونداي سوناتا موديل 2023 

أسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 

هيونداي سوناتا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 108,485 ريال

هيونداي سوناتا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 111,935 ريال

هيونداي سوناتا موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 125,735 ريال

هيونداي سوناتا موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 143,100 ريال

هيونداي سوناتا هيونداي سوناتا هيونداي سوناتا موديل 2023 تقنية الفيديو

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