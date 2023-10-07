سعر هيونداي سوناتا الجديدة 2023 في السعودية

تقدم العلامة التجارية هيونداي أسطولاً متنوعاً من السيارات الجديدة بالسوق السعودي لعام 2023 و 2024، ومن أِهر إصدارتها في فئة السيدان سوناتا موديل 2023.
مواصفات السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023
جاءت السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 191 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.
تستهلك السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 نحو 6 لتر من البنزين عندما تقطع 100 كيلومتر.
تجهيزات السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023
تتوفر السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 بمجموعة من خيارات الأمن والسلامة أبرزها توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وكاشف تصادم، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و ووسائد هوائية Airbags، و أجهزة استشعار الاصطفاف - أمامي و خلفي، و التحكم في الجر، والتحكم الديناميكي للثبات.
قياسات وأبعاد السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023
الطول الكلي: 4.900 متر
العرض الكلي: 1.859 متر
الارتفاع الكلي: 1.445 متر
قاعدة العجلات: 2.840 متر
سعة صندوق السيارة: 453 لتر
أسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023
هيونداي سوناتا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 108,485 ريال
هيونداي سوناتا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 111,935 ريال
هيونداي سوناتا موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 125,735 ريال
هيونداي سوناتا موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 143,100 ريال