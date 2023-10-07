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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 85 الف جنيه فقط .. اركب سيارة "ياباني" موديل 2004

ديهاتسو شاريد
ديهاتسو شاريد

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، في ظل ارتفاع اسعار الاصدارات الجديدة، وتتنوع السيارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، سواء من ناحية التصميمات الهيكلية، أو من ناحية التجهيزات الفنية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى عامل السعر والذي يترتب عليه الكثير من اركان المعادلة الشرائية.

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وظهرت السيارة ديهاتسو شاريد والتي يقدمها الصانع الياباني للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الشأن، حيث تمتعت السيارة بحالة خارجية جيدة من طلاء اسود محدث، واطارات بحالة متوسطة، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات.

 ديهاتسو شاريد

وتأتي السيارة ديهاتسو شاريد تحت موديل 2004، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، صاحبة الحجم الصغير، والتي تناسب السائقين الجدد، أو العائلات الصغيرة، ويتميز هذا النوع من السيارات بسهولة الاصطفاف، والتغلب على مشكلات الزحام، إلى جانب الابعاد المتقاربة والتي تسهل عملية القيادة لدى الكثير.

 ديهاتسو شاريد

وتحتوي السيارة ديهاتسو شاريد 2004 على مكيف هواء، ريموت كنترول للتحكم، ونظام صوتي ترفيهي مع مكبرات ومدخل USB و AUX، وبلوتوث، وفرش جلد للمقاعد، ومقصورة تتسع إلى 4 افراد، وواجهة أمامية ذات مصابيح حادة المظهر، واطارات 14 بوصة.

 

 ديهاتسو شاريد

سعر السيارة ديهاتسو شاريد موديل 2004

 

تقدم السيارة ديهاتسو شاريد موديل 2004 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 85 الف جنيه.

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