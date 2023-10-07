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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليست المرة الأولى.. لماذا يحطم السياح تماثيل إسرائيل في القدس؟

تحطيم تمثال أثري
تحطيم تمثال أثري

اعتقل سائح أمريكي في القدس بتهمة تحطيم منحوتات في المتحف الإسرائيلي، وقد نشرت الشرطة الإسرائيلية صورًا تُظهر التمثالين الرومانيين القديمين المكسورين على أرضية المتحف.

 زُعم أن القائم بالفعل تسبب في تلف التماثيل لأنه اعتبرها "مخالفة للتوراة"، النص الأساسي في اليهودية. ومع ذلك، فقد نفى محاميه أن يكون الدافع وراء هذا الفعل هو التعصب الديني.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم الإبلاغ عن الحادث بواسطة موظفي المتحف الذين شاهدوا الرجل يقوم بتحطيم التماثيل. وتم نقل التماثيل، وهما تمثال رأس أثينا وتمثال غريفين، التابعين للمعرض الدائم لمتحف إسرائيل، إلى مختبر الحفظ الخاص بهما لإجراء عمليات الترميم اللازمة.

تم اعتقال المشتبه به، وهو أمريكي وبالغ من العمر 40 عامًا في مكان الحادث ويتم استجوابه حاليًا من قبل الشرطة الإسرائيلية. لم يتم الكشف بعد عن هويته. وخلال التحقيق الأولي، زعم الرجل أن التماثيل تمثل عبادة الأصنام.

حوادث تحطيم التماثيل في القدس

يذكر أنه في حادثة أخرى وقعت في القدس في شهر فبراير الماضي، قام سائح أمريكي يهودي بتخريب تمثال للمسيح في كنيسة الجلجثة، حيث استخدم مطرقة لتحطيمه.

عبر المتحف الإسرائيلي عن قلقه العميق إزاء هذا الحادث ووصفه بأنه حدث مثير للقلق وغير عادي، وعلى الرغم من الحادث، فإن المتحف سيظل مفتوحًا للجمهور كالمعتاد.

إسرائيل أثينا التعصب الديني

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