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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسقطنا السماء على إسرائيل.. وخسائرنا لم تتعد 1.5 %

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

سرد اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال نصر حرب أكتوبر العظيمة، كواليس انتصار الجيش المصري في معركة العزة والكرامة على الجيش الإسرائيلي، قائلا: وعبرنا قناة السويس  بتخطيط غير عادي، لافتا إلى أن خسائر الجيش في الحرب تراوحت بين 1 إلى 1.5%.

تفاصيل هامة في حرب أكتوبر 

وأضاف المنصوري، في تصريحات هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الضربة الجوية حققت نجاحا كبيرا يصل إلى 95% التي خطط لها قائد القوات الجوية آنذاك اللواء طيار الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.

تابع بطل حرب أكتوبر المجيدة، "اللي هيقرب من مصر هنقطع رقبة، موضحا أن الغرور والغطرسة عمت الاحتلال الإسرائيلي وتخيلوا أن المصريين جثة هامدة فكسرنا شوكتهم وكشفنا ضعفهم أمام العالم كله. 

حرب اكتوبر الجيش المصري معركة العزة خسائر الجيش الإعلامي محمد موسى

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