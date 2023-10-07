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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تعلن رسميًا واجهة المستخدم One UI 6

One UI 6
One UI 6

دشنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسمياً خلال مؤتمر المطورين SDC23 واجهة تشغيل المستخدم الخاصة بها الأحدث One UI 6.

جاءت واجهة تشغيل (ون يو آي 6) المبنية على نظام التشغيل أندرويد 14، بعدما أعلنت جوجل عن  إطلاقها أحدث أنظمة تشغيلها منذ قرابة الأسبوع.

توفر واجهة المستخدم One UI 6 على تحسين الاستخدام، والتحرير الذكى للصور وكذلك مقاطع الفيديو، مع تصميم جديد لـ لوحة الوصول السريع إلى الإعدادات Quick وأيضاً واجهات التطبيقات.

كما سيقوم الاستوديو بتحليل الصور مستخدما الذكاء الاصطناعي، ليسهل من مهام Photo Remaster، وObject Eraser، وافتراح أفضل الخيارات لتعديل الصور.

وسيمكن من خلال محرر الفيديو Samsung Studio توفير خيارات لإضافة كلاً من النص، والملصقات، وأيضاً الصوتيات للخط الزمني الخاص بالفيديو.

كما أعلن الصانع الكورى عن اهتمامه بنظام Tizen، ليعمل على الأجهزة المنزلية الجديدة كا الشاشات الكبيرة والأفران، والغسالات، وكذلك  تطوير البرامج الخاصة بنظام Tizen SDK مع محرك رسومات مشترك للرسوم الثنائية والثلاثية الأبعاد.

مع تحديثات لمنصتها الصحية Samsung Health، كما ستتيح الوصول لمستشعر BioActive في ساعاتها عن طريق حزمة تطوير البرامج Samsung Privileged Health SDK.

SDC23 One UI 6 أندرويد 14 جوجل سامسونج

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