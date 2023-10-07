سامسونج تكشف عن تابلت Galaxy Tab A9 الجديد.. اعرف السعر والمواصفات

أطلقت علامة سامسونج الكورية الجنوبية أحدث أجهزتها اللوحية الجديدة، وهي Galaxy Tab A9 و Galaxy Tab A9 Plus.

وبحسب موقع “جى إس إم آرينا" التقني، يعد جهاز Galaxy Tab A9 اللوحي من الفئة الإقتصادية، التى تحظى بعدد كبير من المستخدمين.

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9

يأتى جهاز Galaxy Tab A9 بشاشة قياس 8.7 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض 800 × 1340 بكسل.

يحمل جهاز Galaxy Tab A9 معالج من نوع ميدياتيك هيليو G99، مع ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 4 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة ذاكرة خارجية microSD.

كما يوفر جهاز Galaxy Tab A9 سماعتين خارجيتين بتقنية Dolby Atmos، ويمكنك الحصول عليه فى نسختين، واي فاي فقط، والأخرى لشبكات واي فاي وشبكات الجيل الرابع 4G LTE.

بلغ سعر Galaxy Tab A9 في الإمارات العربية المتحدة حوالى 700 درهم إماراتي لنسخة اشبكات الجيل الرابع.

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy Tab A9 Plus

جاء جهاز Galaxy Tab A9 Plus بشاشة قياس 11 بوصة من نوع TFT LCD، بدقة عرض 1200 × 1920 بكسل.

يعمل جهاز Galaxy Tab A9 Plus بمعالج من نوع سنابدراجون 659، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، و4 سماعات خارجية بتقنية Dolby Atmos.

جدير بالذكر أن سامسونج لم تكشف بعد أى تفاصيل عن الكاميرا أو البطارية، وكذلك بقية تفاصيل وأسعار +A9/ بينما يتوفر الجهازان فى ألوان الرمادي والفضي والأزرق.

كما كشفت سامسونج منذ أيام عن جهازي S9 FE و +S9 FE بمواصفات متوسطة، وبالطبع سعر أعلى.