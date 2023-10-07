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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق ماراثون الانتخابات في الإمارات.. اليوم

الإمارات تنتخب
الإمارات تنتخب

فتحت مراكز الاقتراع في الإمارات أبوابها أمام الناخبين، حيث بلغ عددها 24 مركزاً معتمداً، للمشاركة في العرس الانتخابي والإدلاء بأصواتهم وفق نظام التصويت الهجين (إلكترونياً في المراكز الانتخابية، أو عن بُعد عبر تطبيق شارك للإمارات)، وذلك لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بعد نجاح التصويت المبكر الذي جرى يومي الأربعاء والخميس الماضيين من خلال 9 مراكز.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات، قد أكدت في وقت سابق أن عملية التصويت تبدأ في تمام الثامنة من صباح السبت بتوقيت الدولة في كافة مراكز الانتخاب، وتنتهي في تمام الثامنة مساء، على أن تستمر عملية التصويت بعد الثامنة مساء يوم الانتخاب الرئيسي إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى ينتهوا من التصويت، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب، وللجنة الوطنية حق تمديد وقت الانتخاب، سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر، إذا رأت الحاجة إلى ذلك.

وبينت أن جميع المراكز الانتخابية المعتمدة لانتخابات اليوم الرئيسي جاهزة لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى أن 298 مرشحاً يتنافسون على 20 مقعداً في المجلس، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الإمارات 398879 عضواً.

 

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