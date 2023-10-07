تسلل عشرات المسلحين إلى 4 مستوطنات وأنباء عن احتجاز رهائن

أفادت قناة العربية بأن عشرات من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى 4 مستوطنات وتم احتجاز رهائن.

وأشارت كذلك الي ان القبة الحديدية اعترضت عدد من الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بمقتل مستوطنة وإصابة 15 آخرين جراء الهجمات الصاروخية من قطاع غزة.

وكانت انفجارات وقعت في القدس بعدما تم إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

كما تم 5 آلاف صاروخ أطلقت في الساعة الأولى للعملية باتجاه الداخل الإسرائيلي.



كما وقعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في إحدى مستوطنات غلاف غزة.