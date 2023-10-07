بمزايا حصرية.. إكس تدرس 3 خيارات جديدة لاشتراك Premium

تختبر شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إكس X (تويتر سابقا)، المملوكة لـ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، خيارات اشتراك جديدة لمستخدمي منصة التغريدات الشهير إكس.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، تدرس شركة إكس، خطة اشتراك Premium، ومنها خيار الاشتراك دون إعلانات، حيث تشير التفاصيل الموجودة في التعليمات البرمجية للتطبيق وجود 3 إصدارات من خيارات الدفع الجديدة.

إيلون ماسك يخطط لطرح 3 اشتراكات مدفوعة في إكس

وسيتم تقسيم اشتراك X Premium أو Twitter Blue الحالي الذي تبلغ تكلفته 8 دولارات شهريا إلى 3 فئات، هي:

- Premium Basic: يشاهد المستخدمون في هذا الاشتراك ذي السعر المنخفض إعلانات كاملة في الخلاصة.

Premium Standard: يشاهد المستخدمون في هذا الاشتراك نصف كمية الإعلانات في الخلاصة.

Premium Plus: لن يشاهد المستخدمون في هذا الاشتراك ذي السعر العالي أي إعلانات في الخلاصة.

ووفقا لـ تقرير وكالة "بلومبرج"، فإن خطة الاشتراك الجديدة المكونة من 3 مستويات ستحقق لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من الإيرادات من المستخدمين الذين لم يكن من المحتمل أن يدفعوا السعر الكامل للاشتراك المميز.

وسيسمح اشتراك Premium بالوصول إلى بعض المزايا الحصرية غير المتوفرة للمستخدمين العاديين، وفي الوقت الحالي يتوفر مستوى واحد فقط يسمح لمستخدمي منصة تويتر بالوصول إلى جميع الامتيازات الحصرية التي تقدمها الشركة.

وفي الآونة الأخيرة، ألمح إيلون ماسك، إلى أن شركة إكس ستبدأ في تحصيل دفعة شهرية صغيرة من جميع المستخدمين من أجل القضاء على مشكلة الروبوتات.

وفي وقت سابق، قام أحد الباحثين بفحص الكود الخاص بأحدث إصدار من التطبيق على X وكشف أنه يمكن فصل إصدارات الاشتراك الثلاثة على أساس عدد الإعلانات المعروضة للمستخدمين.