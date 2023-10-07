شاهد.. اختطاف جثث إسرائيلية إلى داخل قطاع غزة

بثت وسائل إعلام فلسطينية صورا لجثث إسرائيلية لمستوطنين وجنود حملتها المقاومة لداخل غزة وكذا رهائن.

خطف جثث إسرائيلية الي قطاع غزة

كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لمقاتل فلسطيني يدخل المستوطنة الإسرائيلية باستخدام طائرة شراعية.

فلسطيني يدخل إسرائيل بطائرة شرعية

كما أشارت كذلك إلى ‏قتلى في صفوف المستوطنين جراء دخول كتائب القسام وسرايا القدس إلى مستوطنات غلاف غزة.

جثث إسرائيلية



وكانت قناة العربية قد أفادت بأن عشرات من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى 4 مستوطنات وتم احتجاز رهائن.

وأشارت كذلك إلي أن القبة الحديدية اعترضت عددا من الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

