حركة الجهاد الفلسطينية تعلن انضمامها إلى الهجوم على إسرائيل

أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية انضمامها إلى الهجوم على الاحتلال الإسرائيلي مشاركة في مجهود المقاومة مع الكيانات الخاصة بالمقاومة الأخرى في فلسطين، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.

وقام مسلحون فلسطينيون بالتسلل إلى بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز الإسرائيليين كرهائن.

وتسلل مسلحون مقاومون فلسطينيون إلى بلدتي نتيفوت وأوفاكيم بجنوب إسرائيل.

وقال مصدر في الشرطة إنهم يحتجزون مدنيين كرهائن في أوفاكيم.

اعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء مهاجمة أهداف لحركة ‎حماس في ‎قطاع غزة ردا على العملية الهجومية للمقاومة صباح اليوم والتي لازالت مستمرة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الكامل والطوارئ وجمع جنود الاحتياط.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أن الطوارئ ستكون في نطاق ٨٠ كم من غزة .

وذكرت صحف عبرية أن المخابرات الإسرائيلية تفاجأت من العملية الفلسطينية غير المتوقعة.

