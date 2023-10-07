أحمد الخطيب: نصر أكتوبر تتحدث عنه النتائج وليست الأقاويل.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب ، إن مصر تعرضت في نكسة ٦٧ لاحتلال ثلث أراضيها وجزء عزيز منها ، واستطاعت مصر ان تنتصر وتسترجع ارضها ، مشيرا إلى أن النتائج هي التي تتحدث عن نصر اكتوبر وليست الاقاويل .

وتابع أحمد الخطيب، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ويرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أن قادة أكتوبر استرجعوا سيناء بالحرب والمفاوضات واتفاقيات السلام ، وهو نفس ما كان يفعله نبي الله محمد في حروبه مع قريش .

وأضاف أحمد الخطيب ، أن مصر كانت ولازالت بلد سلام ، وحربها في أكتوبر لم يكن لمجرد الحرب ، ولكن لفرض السلام والإرادة المصرية.

