أول تصريح للرئيس الإسرائيلي بعد انطلاق "طوفان الأقصى"

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوج، اليوم، أن تل أبيب تمر بوقت عصيب، في أول تصريح له بعد اندلاع الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية التي تسللت إلى مستوطنات غلاف غزة، والأمن الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، دعا هيرتسوج الإسرائيليين إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى"، مضيفة أنه يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.