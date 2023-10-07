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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصي.. مستشفى سوروكا الإسرائيلية تستقبل أكثر من ثمانين مصابا

مستشفي اسرائيلي
مستشفي اسرائيلي

أفادت مستشفى سوروكا الإسرائيلية في بئر السبع بأنه استقبلت أكثر من ثمانين مصابا حتى اللحظة.

كانت صحيفة القدس نقلت عن  القناة 14 الإسرائيلية إصابة قائد المنطقة الجنوبية أمير كوهين برصاص المقاومين الفلسطينيين في سديروت.

وذكرت الصحيفة الفلسطينية ان أكثر من 10 قتلى وقعوا في صفوف قوات اليمام الخاصة لجيش الاحتلال، بعد اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ ساعات صباح اليوم السبت، إطلاق رشقات صاروخية متتالية ومكثفة من القطاع، صوب مستوطنات الغلاف، ومدن الجنوب، ومطار اللد.

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