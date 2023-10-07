أحمد الخطيب: لا يوجد عائقا أمام أي مرشح رئاسي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب ، تعليقا عن انطلاق مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، إن المستشار حازم بدوي سيحدث نقلة في هيئة الانتخابات ، مشيرا إلى أنه قاض جليل وشاب لديه طاقة وعزيمة .

وتابع أحمد الخطيب ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي ، أنه من حسن الطالع الجيد أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات في ذكرى انتصار اكتوبر .

وأكد ، أنه لا يوجد عائقًا أمام أي مرشح في الانتخابات الرئاسية ، وهناك مرشحون محتملون جمعوا توكيلات من الشارع ولكن لم يتقدموا للترشح حتى الآن .