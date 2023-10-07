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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى.. إصابة 120 إسرائيليًّا واجتماع عاجل لحكومة الاحتلال

اقتحامات الإحتلال
اقتحامات الإحتلال للأقصى المبارك

بحسب ما ورد من صحف عبرية، أصيب أكثر من 120 شخصًا جراء سقوط صواريخ من غزة على مدن في جميع أنحاء إسرائيل.

يأتي ذلك،  فيما من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا لمجلس الوزراء في الساعة 17:00 مساء بالتوقيت المحلي.


 كما سيعقد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ومفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي تقييمًا للوضع  في مقر الشرطة الإسرائيلية.


من جانبها،أكدت السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة أنها "تراقب الوضع الأمني عن كثب" ويحتمي موظفوها في أماكنهم.


وبحسب صحيفة عبرية، قالت السفارة الأمريكية إنها تراقب الوضع الأمني عن كثب، وأضافت أنها “على علم بوقوع ضحايا نتيجة لهذه الأحداث”.
 

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