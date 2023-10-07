بالفيديو.. اللحظات الأولى لسحب المقاومة الفلسطينية جنديا إسرائيليا من داخل دبابة

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمقاومة "لحظة سحب أحد جنود الاحتلال من دبابة شرق قطاع غزة".

https://x.com/shehabagency/status/1710567414180594068?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w



هذا وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم السبت، إن جنديا إسرائيليا جديدا وقع في قبضة المقاومة في خانيونس.

وذكرت أخرى أنه "لا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين .. الوضع صعب للغاية وعشرات المستوطنين أبلغوا عناقتحام منازلهم وتعرضهم لإطلاق نار".

وأكدت القناة 13 العبرية، أنه تم إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

فيما أكدت القناة 12 العبرية، أنه تم قصف خلية داخل كيبوتس ياد مردخاي قرب عسقلان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مصرع إسرائيلية إثر قصف صاروخي من قطاع غزة.