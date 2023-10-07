طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية بجامعة طيبة التكنولوجية يناقشون التدريبات الصيفية

ناقش طلاب الفرقة الثانية بتكنولوجيا الصناعات الخشبية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تقارير التدريبات الصيفية التي جرت في المنشآت الصناعية المختلفة على مدار 6 أسابيع.

وذلك بحضور دكتور محمد علي حسن، وأعضاء الهيئة المعاونة المهندس أحمد مصطفى أحمد أبو الحسن، والمهندس أحمد مرتضى عبد الموجود، والمهندس خلود عادل ثروت، والمهندسة فاطمة رضوان عبد الرحيم، والمهندسة بريهان محمد علي، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.



وأوضح الدكتور حمودة دردير، عميد الكلية، أن مناقشة التدريب الصيفي مع الطلاب، يهدف إلى التعرف على جوانب التدريب ومدى الاستفادة منه ومطابقته لما درسه الطلاب من دراسة عملية ونظرية خلال العام الجامعي 2022-2023.

وأكد أنه وفقا لما عرضه الطلاب من تقارير التدريب، فإن هناك استفادة كبيرة في مختلف جوانب التدريب، لافتا إلى أن التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب وبناء مهاراتهم طبقا للجدارات المستهدفة لخريجي برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

وأشار عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إلى أن طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية، شاركوا خلال فترة التدريب في عدة مشاريع عملية، من حيث التصميم والتنفيذ والطلاءات، كما جرى تدريبهم على عمليات مختلفة في تصنيع الأخشاب من التجميع والكبس والدهانات والتصنيع بالماكينات التقليدية والرقمية والحرف اليدوية مثل فن الأويما، وإعادة التدوير لتصنيع منتجات الأخشاب تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تدرب الطلاب بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، على مراحل إعادة تدوير مخلفات قصب السكر لإنتاج الخشب الحبيبي.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالتدريبات العملية، خصوصا التدريب الصيفي، لما له من أهمية قصوى إذ تعتمد الدراسة في الأساس في الجامعة على الدراسة العملية بنسبة 60%، مقارنة بالدراسة النظرية، وهذا هو الجوهر الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعات التكنولوجية، وهو تخريج تكنولوجيين ذوي مهارة وخبرة مصقولة بالعلم، للعمل مباشرة في المنشآت الصناعية والغذائية والسياحية دون الحاجة إلى تدريبات إضافية.

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