رئيس مياه الأقصر يعقد اجتماعا لمشروعات صرف صحى تخدم 10 قرى

عقد العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر إجتماعاً بخصوص تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل للقرى المحرومة تمويل البنك الأفريقى والذى يخدم 10 قرى وتوابعها بمحافظة الأقصر مع وحدة المشروع بوزارة الإسكان والمرافق عن طريق الفيديو كونفرنس وبحضور إستشارى المشروع والمكتب المشرف على التنفيذ.

وحضر الإجتماع من شركة الأقصر وحدة المشروع بالشركة والشركات المنفذة وتمت مناقشة الأعمال الجارية ميدانيأ.

وقام رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بتفقد خط طرد محطة رفع الشغب ومناطق الربط علي شبكة صرف صحى العديسات وذلك في جولة شملت لقاءة بمهندسى التنفيذ بالمشروع وعدد من المواطنين بتلك المناطق

و أكد “ سالم ”على دور المشاركة المجتمعية في التواصل مع المواطنين ونقل إقتراحاتهم ورؤيتهم للمختصين.

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