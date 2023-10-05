تسويق السياحة الثقافية تدشن مبادرة ابدأ حياتك من الأقصر.. حيث بدأ التاريخ

دشنت لجنة تسويق السياحة الثقافية مبادرة ومنصة إلكترونية تحمل عنوان "ابدأ حياتك من الأقصر ..حيث بدأ التاريخ" التي تهدف إلى حث الأجانب على إقامة حفلات زفافهم في المناطق الأثرية والسياحية في الأقصر بالمجان.



وتتلقى المنصة طلبات الراغبين في الاحتفال بزفافهم بعدة لغات وهي: الإنجليزية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، وسيتم إضافة عدة لغات خلال المرحلة المقبلة.



وقال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية الخبير السياحي محمد عثمان، اليوم /الخميس/، إن المبادرة والمنصة الإلكترونية أُطلقَت بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للآثار وتهدف لجذب نمط سياحي جديد من الراغبين في بداية حياتهم الزوجية من أهم مدينة أثرية في العالم مما ينعكس على حركة السياحة الوافدة للأقصر.



وأضاف أن من يسجل بالمنصة سيحصل على العديد من المميزات والهدايا أهمها إقامة حفل الزفاف بمعابد الأقصر أو الكرنك أو الدير البحري مجانا، والحصول على إقامة مجانية كاملة لمدة 3 ليالٍ في أحد الفنادق السياحية المميزة وكذلك على هدية فرعونية صممت خصيصا لهذا الحدث وهي وثيقة الزواج على بردية فرعونية فضلا عن الهدايا الأخرى.



وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن فكرة تدشين المبادرة والمنصة جاء بعد الإقبال الكبير من السائحين خلال السنوات الماضية على إقامة حفلات الزفاف والخطوبة في المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر؛ حيث جذبت المدينة عشرات السائحين الذين عقدوا قرانهم أو أعلنوا خِطبتهم في معابد الأقصر وفي البالون الطائر بغرب المدينة.



وتابع رئيس لجنة السياحة الثقافية أن الأقصر استضافت منذ بداية العام الحالي 22 زفافًا، وتلقت 78 طلبًا من سياح يرغبون في إقامة حفل زفاف أو خطبة أو احتفال بذكرى زواج في المناطق الأثرية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الذي تشهده مصر جعل الزوار من جميع دول العالم ومنها الصين وأمريكا اللاتينية يسعون للاحتفال بهذه المناسبات في مصر.



ونوه إلى أن سياحة الزفاف توجد في كثير من دول العالم، وهناك شركات سياحة متخصصة في هذا الأمر، موضحًا أن هذا النوع من السياحة يقوم به أثرياء ومستوى إنفاقهم يعادل 8 أضعاف السائح العادي.