انقطاع المياه عن مدينة الزينية شمال الأقصر.. اعرف الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه عن (الزينية قبلى - الزينية بحرى - الصعايده)، وذلك اعتبارا من الساعة 7 من صباح يوم السبت الموافق 7/10/2023 وحتي الساعة 6 مساء نفس اليوم.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لأعمال تطهير الخزانات بمحطة مياه الصعايدة المدمجة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من خلال الإتصال بالأرقام التالية:

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752