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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انقطاع المياه عن مدينة الزينية شمال الأقصر.. اعرف الموعد

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه عن (الزينية قبلى - الزينية بحرى - الصعايده)، وذلك اعتبارا من الساعة 7 من صباح يوم السبت الموافق 7/10/2023 وحتي الساعة 6 مساء نفس اليوم.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لأعمال تطهير الخزانات بمحطة مياه الصعايدة المدمجة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة . 
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من خلال الإتصال بالأرقام التالية:
- 0952282406 
- 0952284116 
- 01147999752

أصحاب المخابز والمستشفيات الخط الساخن الشرب والصرف الصحى مياة الشرب والصرف

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