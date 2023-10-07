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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية الأقصر تشارك في تعزير العلاقات بين العمال وأصحاب العمل

صدى البلد

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في اجتماع غرفة شركات ووكالات السفر السياحية فرق الاقصر، بحضور لفيف من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وبعض من أصحاب الشركات السياحية والفنادق، وذلك لتوضيح دور المديرية والخدمات التي تقدمها من استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، والتدريب والتاهيل للشباب لدخول سوق العمل ، ودور ادارات علاقات العمل والتفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية،  والتنسيق بين المديرية ومكتب وزارة السياحة والاثار وغرفة السياحه بالاقصر فيما يخص القوانين والقرارات المنظمه للعمل.

جاء ذلك تنفيذا ً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال وممثليهم بما يساهم في توفير مناخ عمل آمن ويزيد من الإنتاجية ويحقق المديد من المكاسب للطرفين وذلك كدور أصيل للمديريات بالمحافظات.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير المديرية ، أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتعزيز علاقات العمل وخلق بيئه عمل آمنة،  إجتمع مدير المديرية  ويرافقه مروه الضوي مدير العلاقات العامة، بدعوة من غرفة شركات ووكالات السفر السياحية فرع الاقصر لحضور إجتماع الغرفة بمشاركة ثروت عجمي رئيس لجنه تيسير اعمال الفرع ، ونعمة عطا مدير عام مكتب وزاره السياحة.

وقدم الحضور الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على ما تقدمه الوزارة ومديرية العمل من خدمات توعوية وارشادية للعاملين وأصحاب الأعمال بما يعزز دورها المجتمعي ويحافظ ويحمي حقوق الطرفين التي كفلها لهم القانون.

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