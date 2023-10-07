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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة: رفع 2125 طن تراكمات ومخلفات خلال حملات بحدائق الأهرام.. صور

رفع مخلفات قمامة
رفع مخلفات قمامة

واصلت محافظة الجيزة، من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم حملاتها الموسعة وذلك في اطار خطه عمل يومية لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام . 


وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات والتي أسفرت عن رفع ٢١٢٥ طن من المخلفات والرتش بقطع الأراضي الفضاء والطرق من خلال ١١٠ نقلة بمعدات وفرق هيئة النظافة خلال شهر . 


وشهدت الجهود تنظيم عدد ثلاثة حملات مكبرة يومياً لمتابعه حالة النظافة ورفع المخلفات وبإجمالي ٤٢ طن مخلفات يومياً الي جانب تنظيم حملات أسبوعية مكبرة تستهدف قطع الاراضي الفضاء والبؤر التي تم رصد تراكم للمخلفات بها والتي تصل الي ٢٥٠ طن مخلفات يتم رفعها بالحملة الاسبوعية الواحدة مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين حالة النظافة بقطاع حدائق الأهرام. 
ووجهت محافظة الجيزة حملاتها بعدد ٩ قطع لرفع كافه المخلفات منها وشملت ٣٩٢ ن , ٢٥١ ن , ٣٧ ح ، ١٩ ع ، ٥٢٥ ز ، ٢٥١ ن ، ٢٦س ، ٢١٢ ح ، ٢٠٠ح . 


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة رصد حالة النظافة يومياً بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.
وكلف محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.


وكلف راشد قطاع هضبة الأهرام بشن حملات علي مدار اليوم لمواجهة كافه المخالفات والتعديات علي الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع، مشدداً على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والتعامل الفوري حيالها.

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