تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

دعا الرئيس التركي، رجي طيب أردوغان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة.

وقال أردوغان اليوم السبت: "ندعو كافة الأطراف إلى الابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها تصعيد التوترات".

من جهتها، حذرت الدولة المصرية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح السبت ٧ أكتوبر الجاري ، من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.