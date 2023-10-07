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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤتمر صحفي هام للحملة الانتخابية للرئيس السيسي.. بعد قليل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى المؤتمر الصحفي الأول للحملة، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل، بعد قليل بأحد فنادق القاهرة.

وقام المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024. 

وكان في استقبال الرئيس السيسي المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية. 

جاء ذلك بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان عن الجدول الزمني حتى إعلان الفائر في الانتخابات يوم 16 فبراير القادم.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار، ونشرت القرار رقم (4) لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء في المادة الأولى

تجرى الانتخابات الرئاسة وفق الجدول الزمني، ونشر في الجدول موعد تلقي طلبات الترشح في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجاري، وجدول نشر القائمة المبدئية للترشح ومواعيد فحص طلبات الترشح، وموعد التظلمات، وموعد تقديم الطعون.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ  الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.

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