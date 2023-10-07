محمود فوزي: مئات الآلاف من المواطنين عملوا توكيلات لتأييد السيسي

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الدستور المصري وقانون تنظيم الانتخابات وضع شروط الترشح للمنصب الأهم في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية .

وقال محمود فوزي في كملته في المؤتمر الصحفي الأول للحمة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، :" اشترط القانون أن يؤيد الراغب في الترشيح ما لا يقل عن 25 ألفا من المواطنين من 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن من كل محافظة ".

وأضاف محمود فوزي :" أو أن يزكي هذا المرشح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، وفور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات أقبل مئات الآلاف من المواطنين وبحماس شديد على عمل التأييدات للسيسي من خلال مكاتب الشهر العقاري ".

وأكمل محمود فويزي :" استجابة لرغبة المواطنين في معظم ميادين البلاد أعلن السيد الرئيس عن استجابته لهذه الرغبة وترشح في الانتخابات الرئاسية".