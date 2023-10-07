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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخابات الرئاسة 2024.. 424 تزكية من البرلمان ومليون و130 ألف توكيل لـ السيسي

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه حصل على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي  للرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023- 2024، للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعد  المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أول من قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، باليوم الثالث من فتح الهيئة الوطنية الباب لتلقي طلبات الترشح.

ووصلت تأييدات المواطنين التى وثقوها بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري، للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لتقديم أوراق الترشح من خلال المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي بصفته وكيلا عنه، وتم إحضار التأييدات داخل سيارات خاصة حيث تم تقديمها للهيئة، وفى انتظار تقديم باقى الأوراق.

كان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد قام اليوم بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
وكان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية وذلك حسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان عن الجدول الزمني حتى إعلان الفائر في الانتخابات يوم 16 فبراير القادم.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار، ونشرت القرار رقم (4) لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء في المادة الأولى

تجرى الانتخابات الرئاسة وفق الجدول الزمني، ونشر في الجدول موعد تلقي طلبات الترشح في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجاري، وجدول نشر القائمة المبدئية للترشح ومواعيد فحص طلبات الترشح، وموعد التظلمات، وموعد تقديم الطعون.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ  الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.

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