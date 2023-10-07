حماس: لدينا عدد من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، اليوم السبت، إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لديها عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين، بينهم ضباط كبار.

وأضاف العاروري في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، إن حركة حماس تتوقع عملية إسرائيلية ضد قطاع غزة، لافتا إلى أن الحركة مستعدة ألى أبعد الدرجات.

وأوضح العارورى أن هناك اتصالات كثيفة من أطراف دولية وإقليمية تلقتها الحركة خلال الساعات الماضية بشأن التطورات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".