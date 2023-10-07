محمد سامي يحتفل بعيد زواجه من مي عمر: أحبك يا كل شيء

احتفل المخرج محمد سامي، بمناسبة مرور 13 سنة على زواجه من الفنانة مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر محمد سامي صورة لزوجته مي عمر، وعلق عليها، بكلمات، تغزل فيها من خلالها، حيث كتب: “ذكرى سعيدة يا كل شيء أحبك”.

أحدث أعمال محمد سامي

يشار إلى أن المخرج محمد سامي قدم آخر أعماله مسلسل “جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان، وحقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من هالة صدقى، أحمد داش، عصام السقا، إيمان العاصى، منه فضالى، مى كساب، منذر رياحنه، عماد صفوت، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، محمد الدسوقى، وعدد كبير من الفنانين.

