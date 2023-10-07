عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض .. غدا

صدى البلد

ينطلق في الرياض غداً، أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويستمر حتى 27 ربيع الأول الموافق 12 أكتوبر الجاري.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تأتي استضافة المملكة لأسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023م، انطلاقًا من دورها الرائد والتزامها بمواجهة التحديات المناخية، حيث سيكون هذا الأسبوع منصة تشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تبني حلول مناخية، مستدامة ومتكاملة، لإنجاز المهمة الجماعية في مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاق باريس.

ويشهد اليوم الأول من فعاليات الأسبوع عقد ثلاث جلسات وزارية وحوارٍ إقليميٍ حول التغير المناخي، حيث تتناول الجلسة الأولى تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة، كما تناقش الجلسة الثانية التنويع المالي والاقتصادي الشامل نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وتنطلق الجلسة الثالثة لتناقش الجهود الرامية لتأقلم العالم مع ارتفاع يقدر بدرجةٍ ونصف درجة في الحرارة، بينما سيكون عنوان الحوار الإقليمي للتغير المناخي: "تسليط الضوء على عوامل التمكين والتقنيات من أجل تحولات طموحة وشاملة".

كما سيشهد اليوم الأول من فعاليات الأسبوع اجتماع طاولة مستديرة للوزراء المعنيين بالتغيُّر المناخي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, بالإضافة إلى اجتماع طاولة مستديرة للوزراء المعنيين بالتغيُّر المناخي في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ستشهد فعاليات بقية أيام الأسبوع إطلاق المسارات الأربع للحوار في هذا الأسبوع، بجهدٍ مُشتركٍ بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ورواد الأمم المتحدة للتغير المناخي، وهذه المسارات هي: مسار الطاقة والصناعة، ومسار المدن والتجمعات السكنية والبنية التحتية والنقل والنفايات، ومسار المحيطات والمياه والغذاء، ومسار المجتمع وسبل العيش والصحة والاقتصاد.

ويتضمن برنامج الأسبوع العديد من الأنشطة المناخية، واللقاءات، والمعارض المُصاحبة، التي تناقش قضايا البيئة والمناخ والاستدامة، والبرامج والفعاليات المتنوعة التي تُضيف إلى نشاطات الأسبوع أبعاداً ثقافيةً واجتماعية.

يذكر أن هذا الأسبوع يهدف إلى مناقشة القضايا، والتحديات، والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء حولها، جماعيًا، بحيث يمكن أخذها في الاعتبار ضمن التقييم العالمي الذي سيجري في المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي سينعقد أواخر شهر نوفمبر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعدُّ أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدًا من أربعة أسابيع مناخية إقليمية تنظمها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتعاون مع شركائها العالميين، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي. وتضم مجموعة الشركاء، الذين يتخذون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرًّا لهم، كلًّا من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الإسلامي للتنمية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

COP28 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية إفريقيا 2023 التحديات المناخية الشرق الاوسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابي فلسطين

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

ترشيحاتنا

النائب مجاهد نصار للبرلمان الأوروبي: لا أحد يستطيع فرض الوصاية على مصر

متحدث الرئاسة: التصعيد في غزة كبير وخطير للغاية.. وموقفنا واضح ونريد التهدئة| فيديو

بالخطأ.. اشتباك بين قوتين من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

فوز المصري محمد البعلي بجائزة التميز في الترجمة.. تفاصيل

قيادي بمستقبل وطن يفضح مخطط البرلمان الأوروبي | ويؤكد : لن يفلح

بعد نتنياهو.. اتصال هاتفي بين بايدن والعاهل الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ