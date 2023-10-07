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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليون جنيه قرضا لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي .. تعرف على الشروط والتفاصيل

صدى البلد

يطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، الذي يصل إلى مليون جنيها، بدون مصاريف استعلام ائتماني، كأحد أبرز أنواع قروض البنك الأهلي.

ويعتبر قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.

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ويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي لاصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.


قرض أصحاب المعاشات


-مبلغ القرض يصل الي: 1,000,000 جنيه مصري.

-مدة القرض: تصل الى 10سنوات.

-تأمين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.

-بدون ضامن.

-بدون مصاريف استعلام ائتماني.

-حساب جارى مجانا.


شروط قرض البنك الأهلي
 

يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لاصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...

-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

-الا يزيد عمر المقترض عن 65 عام في نهاية التمويل.

-تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل.


رسوم قرض البنك الأهلي لأصحاب المعاشات

 


-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جم حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدني 250 جم حال سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات.

-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.


-غرامة تأخير سداد القسط 20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

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