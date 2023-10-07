وداعا سوسو.. إلهام شاهين تودع شخصيتها في مسلسل ألفريدو

نشرت الفنانة إلهام شاهين فيديو يجمع أبرز مشاهدها فى حكاية "ألفريدو" من ضمن كتاب 55 مشكلة حب ، والتى قدمت فيه شخصية ثريا ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.



وعلقت إلهام شاهين ، قائلة: "هتوحشيني يا سوسو جدًا جدًا.. هفتقد طيبتك وحنيتك وخفة دمك، وداعا سوسو.. شكرا لكل من أحبها وتأثر بها وأساني لفراقها".

حكاية "ألفريدو":

ومسلسل ألفريدو مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



ثريا ومعاناة الزهايمر:

وقالت الفنانة إلهام شاهين فى مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أن تفاصيل تصدر مسلسل الفريدو الترند على محرك البحث جوجل، بسبب أن المسلسل يناقش معاناه مرضى الزهايمر.



و أشارت إلهام شاهين : أنها تبحث عن أدوار غير عادية، وهذه الفكرة والشخصية لم يقدمها أحد من نجمات الفن في مصر.



وأكملت الفنانة الهام شاهين، أنها تبحث عن موضوعات غير تقليدية، وليست مكررة، وفيها جانب اجتماعي مهم، وهذا دائما هدفي تقديم كل ما هو جديد للجمهور.

واختتمت إلهام شاهين حديثها برسالة للمواطنين، قائلا :"عاملوا امهاتكم وكأنهن أطفال