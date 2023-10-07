الأرز يسجّل أعلى سعر له منذ 13 عامًا.. وظاهرة النينيو المناخية المتهم

يعتبر الأرز واحدًا من أكبر السلع استهلاكاً في العالم، حيث لا تتوقف المخاطر التي تهدّد هذا المحصول، فهناك عوامل مختلفة وأساسية تؤثر في الإنتاج عموما، وتفضي إلى متغيرات واسعة تبعاً لذلك، من بينها ظاهرة النينيو.

وبلغت أسعار الأرز في العالم أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا في سبتمبر على خلفية المخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على المحاصيل في تايلاند والهند، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وتحركت أسعار الأرز محليًا خلال الأيام القليلة الماضية، نحو الانخفاض مع توافر المعروض واقتراب حصاد المحصول الجديد الذي سيطرح بالسوق، حيث وصل سعر الكيلو الأرز لنحو 35 جنيهًا كمتوسط سعر أو يزيد في ذروة الارتفاع قبل نحو شهرين.

ظاهرة النينيو المناخية

وارتفع مؤشر أسعار السكر الذي تحتسبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بنسبة 9.8 % خلال شهر واحد.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن هذه الزيادة "تعود بشكل أساسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن تقلص العرض العالمي خلال الحملة المقبلة (2023-2024)، فيما تشير التوقعات الأولية إلى تراجع الإنتاج في تايلاند والهند، وكلاهما من البلدان المنتجة الرئيسية، ويرتبط ذلك بـ ظاهرة إل نينيو، وفق المنظمة.

وترتبط ظاهرة إل نينيو عموما بزيادة المتساقطات في بعض مناطق جنوب أميركا اللاتينية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى، وقد تسبب جفافا شديدا في أستراليا وإندونيسيا وفي بعض مناطق جنوب آسيا اميركا الوسطى.

وتشير المنظمة أيضا إلى الارتفاع الأخير في أسعار النفط، إذ أن ارتفاع سعر النفط يدفع المنتجين إلى تحويل جزء من محصولهم إلى الإيثانول، ما يقلل كمية السكر في السوق ويرفع الأسعار، غير أن "المحاصيل الوافرة الجاري حصادها حاليًا في البرازيل، وسط ظروف جوية مواتية، أدت إلى الحد من الزيادة في الأسعار العالمية للسكر من شهر إلى آخر"، وفق المنظمة الأممية.

وأفادت المنظمة بأن المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية كان مستقرا بشكل عام خلال شهر سبتمبر، "مع انخفاض في أسعار الزيوت النباتية (-3.9%) ومنتجات الألبان (-2.3%) واللحوم (-1%) قابلته زيادة ملحوظة في أسعار السكر والذرة"، وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار جميع أنواع الأرز بنسبة 0.5 في المئة وسط انخفاض الطلب على الواردات بوجه عام.

من جانبه قال الدكتور عبد المسيح سمعان، الخبير البيئي، إن ظاهرة النينيو ظاهرة طبيعية وتعد أقوى تقلب في نظام المناخ في أي مكان، مشيراً إلى أن ظاهرة النينيو تتكرر مرة كل 6 سنوات، ومن المتوقع أن تصل لذروتها الشهر المقبل.

وأضاف سمعان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ظاهرة النينيو تهدد محصول القمح في آسيا، حيث تسببت في هطول أمطار أقل للمحصول، لافتاً إلى تأثيرها السلبي على الأمن الغذائي، إذ أثرت على محصول الأرز في الهند، الأمر الذي دفع الهند لوقف التصدير.

وتابع: تشهد العديد من الدول سيول وأمطار بصورة كبيرة، أو حدوث جفاف شديد في بعض الأماكن الأخرى مما يؤثر على العديد من الدول، وبشكل خاص علي الأسر الفقيرة والريفية التي ترتبط مصائرهم ارتباطا وثيقا بالمناخ والزراعة.

وأوضح أن ظاهرة النينيو تؤثر على الكائنات البحرية في البحار والمحيطات، ما يؤدي إلى نفوق العديد منها، بجانب ظهور بعض الكائنات البحرية على شواطئ البحار مثل ظهور قرش في بعض الأماكن على شواطئ البحار، مشدداً على الضرر الذي قد يصيب الإنسان لانه معرض للإصابة بـ ضربة الحرارة.

ما هي ظاهرة النينيو؟

وتشير ظاهرة إل نينيو إلى انخفاض درجات حرارة سطح المحيطات على نطاق واسع في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلى جانب تغيرات في دوران الغلاف الجوي المداري، مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار.

ومن أسباب ظاهرة إل نينيو وجود تيارات ساخنة في المحيط الهادئ متجهةً نحو الشرق لتصل إلى سواحل أمريكا الجنوبية نتيجة للتسخين الذي تُحدثه مجموعة هذه التيارات في قاع المحيط الهادئ، ومن الممكن أن تشكل مع غيرها منظومة متكاملة، تؤدي إلى التغير الكبير في درجات حرارة المياه وبالتالي تحدث ظاهرة النينو.

تحدث ظاهرة إل نينيو حسب التوقعات في مناطق مختلفة من العالم حيث يؤدي حدوث ظاهرة النينو تأثيرات متباينة، ففي أميركا الجنوبية التي تقع سواحلها على المحيط الهادي، على سبيل المثال، ستزيد احتمالات حدوث موجات جفاف قد تحد من قدرة غابات الأمازون على امتصاص غازات ثاني أكسيد الكربون من الجو، وتفاقم الاحتباس الحراري بسبب ظاهرة النينو.

وفي أستراليا، وبعد 3 سنوات من هطول الامطار القياسي، من المتوقع أن تعكس ظاهرة النينو هذا الاتجاه بشكل جذري، لتصبح موجات الحرّ والجفاف أكثر انتشارًا، خاصة خلال فصلي الشتاء والربيع.

وتشير المراكز العالمية لإنتاج التنبؤات البعيدة المدى التابعة لـ المنظمة العالمية للأرصاد (WMO) إلى أن ثمة فرصة بنسبة 70 في المائة لامتداد ظاهرة إل نينيو إلى أوائل شتاء 2022-2023 لنصف الكرة الشمالي.

ويتمثل تأثير ظاهرة إل نينيو المناخية في زيادة الاحتباس الحراري في عدة مناطق في العالم، ويمكن أيضًا لظاهرة النينو، وفق تقرير نشر على موقع «ذا كونفرسيشن«(The Convesation)، كما سيضيف تأثير ظاهرة النينو على المناخ 0.2 درجة مئوية للاحترار العالمي.

وهذا الاحترار بلغ 1.23 درجة مئوية في نهاية عام 2022، رغم تأثير التبريد الناتج عن ظاهرة النينيا، مما يجعل احتمال تخطيه 1.5 درجة مئوية ممكنة بحلول عام 2024.