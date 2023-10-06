ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السكر بالأسواق العالمية| تفاصيل

ارتفعت أسعار السكر في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوىً لها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأرجعت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، الزيادة الأخيرة للأسعار، جزئيا، إلى الطقس الجاف بشكل غير طبيعي، والمرتبط بظاهرة النينيو الُمناخية، بحسب ما أوردته شبكة “بي بي سي”.

وأدت الظروف السيئة إلى خفض الإنتاج في الدول الرئيسية المنتجة للسكر، ومن ضمنها تايلاند والهند.

وعلى الرغم من ذلك؛ انخفض في المجمل مؤشر وكالة الأمم المتحدة الخاص بأسعار المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 20 في المئة، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي؛ عندما وصل، حينها، إلى أعلى مستوىً له على الإطلاق، بعد فترة قصيرة من حرب أوكرانيا.