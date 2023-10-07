بلغ ذروته .. مستشار الرئيس الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي مستمر على شعبنا |فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن هناك عدوانا إسرائيليا مستمرا على الشعب الفلسطيني.



وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"،: "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتصاعد يوما بعد آخر، وبلغ ذروته الآن".

وأشار الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن،: "هناك أكثر من 7 آلاف معتقل وأسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال، فضلا عن العدوان المستمر على المسجد الأقصى المبارك"، موضحا: "إسرائيل تريد احتلالا مجانيا بلا أي كلفة".





