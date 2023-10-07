دعاء لأبي وأمي بالشفاء وطول العمر

دعاء لأبي وأمي .. لا يوجد أغلى من الوالدين في حياة كل منا ، وإذا أصابهم مرض أو سوء نحزن فهما نعمة كبيرة خاصة من الله عز وجل في حنانهم وتضحياتهم فيهما العطاء والأمان ومن أعظم النعم التي من الله بها علينا في حياتنا، وجعل برهما سبب من أسباب دخول الجنة، علموا وكبروا وضحوا براحتهم من أجل أولادهم.. دعاء لأبي وأمي في السطور القادمة.



دعاء لأبي وأمي اللهم إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت؛ أن تجعل أهلي سعداء آمنين مطمئنين في الدنيا، واجعلهما سعداء فرحين في الآخرة بما آتيتهم من فضلك، اللهم اكتب لهما الشفاء من كل داء، والنّجاة من كلّ بلاء، اللهمّ إنّي أستودعك أمي وأبي في كلّ وقت وحين؛ فاحفظهم اللهمّ بحفظك و برعايتك فإنّك خير حافظًا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم وفق أمي وأبي لما تحبّه وترضاه، اللهمّ يسّر أمرهم، واشرح صدرهم، وسدّد قولهما، وبارك لهما في أعمالهما اللهم اجعلهما هداة مهتدين، اللهمّ اجعلهما من أهل الصلاح والفلاح، اللهم وفقهما لكل خير، واصرف عنهما كل شر، وقدّر لهما الخير حيث كان ثمّ رضّهم به فإنك على كلّ شيء قدير وأنت بالدعاء جدير.

اللهم اجعل أوسع رزق أبي وأمي عند كبر سنهما وإنقطاع عمرهما، اللهم اجعل خير اعمالهم خواتيمها.

دعاء لأبي وأمي اللهم ارزقهم النعيم المقيم، وعوضهم في آخرتهم عن دنياهم، فإنَك ولي ذلك والقادر عليه، اللهمّ أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهمّ اجعلهما من الشاكرين لك الذاكرين الطائعين المخبتين التائبين.

دعاء لأبي وأمي اللهمّ اغفر لأمي وأبي كل خطيئة وجهل وإسراف في الأمر، اللهمّ اغفر لهما ما أسروا وأضمروا وما جهروا وأعلنوا، اللهمّ اغفر لهما قديم ذنوبهم وجديدها، اللهمّ اغفر لهم ما قدّموا وما أخّروا فإنك أنت المقدّم والمؤخر، وأنت على كل شيء قدير، يارب لا تجعل في قلب امي وابي من الحزن مثقال ذرة.

دعاء لأبي وأمي بالرحمة

دعاء لأبي وأمي بالرحمة أن تفقد والديك في حياتك فبرهما واجب عليك وهما في الآخرة، أن تدعوا لهما وتبرهما في الدنيا وتدعوا لهما في الآخرة، والدعا يجوز في كل وقت في الركوع أو السجود أو حتى عند زيارتهم في المقابر، ودعاء لأبي وأمي بالرحمة منه ما ورد في قوله تعالى رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

دعاء لأبي وأمي بالرحمة اللهم حرم على قلب أبي حزن الدنيا، وحرم على جسده نار الآخرة، رب استودعتك مبسم والدي، فأدم عليه السعادة والصحة والقوة والعافية، اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا

دعاء لأبي وأمي بالرحمة اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا، اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قولٍ أو عمل، وباعِد بينها وبين النار، وبين ما يقربها إليها من قولٍ أو عملٍ، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سِنها، اللهم واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبِها، واعصمها فيما بقيَ من عمرِها، وارزقها عملًا زاكيًا ترضى به عنها.. رب اغفر لي ولوالدي وتب علينا لا حول لنا ولا قوة الا بك.

ما دعوت لأمي سوى الفردوس داراً وما وددت لها غير ابي جاراً اللهم ارض عني وعن والديّ وعن اخوتي، وفردوساً عالياً يا خالقي أكتبة لأم انجبتني، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيراً، اللهم اغسل قلب أمي بماء اليقين، وأثلج صدرها بسكينة المؤمنين. اللهم إنّ لك صفوة تدخلهم الجنة من غير حساب ولا عقاب فاجعل أمي في هذا اليوم واحدة منهم. اللهم يا منان يا حنان اشرح صدر أمي، وأنر قلبها، وأجب دعوتها، وسهل أمرهها، وأصلح حالها، واغفر ذنبها، وأحسن طاعاتها، وبيض وجهها، واجعل الفردوس الأعلى مستقرها.

دعاء لأبي وأمي بالشفاء

دعاء لأبي وأمي بالشفاء من أقسى اللحظات على الإنسان مرض الوالدين أو أحدهما ولا شيء سوى الأخذ بالأسباب والتداوي والعلاج ثم الدعاء لهما بالشفاء ، ويستحب أن يقول المسلم في دعاء لأبي وأمي بالشفاء اللهمّ اشفهم شفاء تامًا لا يغادر سقمًا، اللهمّ أبعد عنهم كلّ مرض ومكروه، واكفهم شرّ الأورام والأسقام، وأسبغ عليهم ثوب العافية، فلا يشكون مرضًا ولا يسوؤهم أمرًا، إنّك على كل شيء قدير.

دعاء لأبي وأمي بالشفاء اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقهم بركة في المال وسلامة في الجسد، اللهم اكتبهم من أهل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ، اللهم أدعوك أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك ‎اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة، اللهم لاتريني في أمي وأبي ضعف يبكيني و اجعلني بهم من البارين، اللهم لا تجعل لهما همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها،

دعاء لأبي وأمي بالشفاء اللهم ولا تجعل لأبي حاجة عند أحد غيرك اللهم و أقر عينه بما يتمناه اللهم إجعل أوقاته بذكرك معمورة اللهم أسعده بتقواك، اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام، واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها. يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبس أمي ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين.

دعاء لأبي وأمي بالشفاء يا رب هو ابي وحبيبي وهي امي وجنتي اللهم لا تحني لهما ظهراً ولا تعظم عليهما امراً يارب اسعدهم واطل في اعمارهم وابعد عنهم كل اذى، اللهم اجعل امي وابي ممن تقول لهم النار اعبروا فإن نوركم قد أطفا ناري وتقول لهم الجنة اقبلوا فقد اشتقت اليكم قبل ان اراكم، ربي هي أمي وهو أبي اللهمّ لا تحني لهم ظهرا ولا تعظم لهم أمرا يا رب أسعدهم وأطلّ في عُمرهم وأبعد عنهم كل أذى.

اللهم ارجع نفس أمي إليك راضية مرضية، وأدخلها في جنتك مع عبادك الصالحين. اللهم أنت غني ونحن الفقراء، وأنت غني عن عذاب أمي فارحمها يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت أمي من المحسنين فزد في حسناتها، وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها يا غفور. اللهم اجعل ذرية أمي وتربيتها لنا وسهرها علينا سترًا بينها وبين نار جهنم، واجعل كل ذلك في ميزان حسناتها، اللهم أطل في عمر أمي اللهم هب لأمي عافية وشفاءً لايغادره سقماً، اللهم لا تُخرجها من يوم عرفة إلا وقد هبت لها صحة وعافية تسري في جسدها.